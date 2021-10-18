Выборы в Армении выиграл арестованный противник Пашиняна

Кандидат от оппозиции Аруш Арушанян с большим отрывом победил кандидата от возглавляемой премьером Армении Николом Пашиняном партии «Гражданский договор» Владимира Абунца на выборах в общине Горис.

По предварительным данным (подсчитаны все 18 избирательных участка), блок «Аруш Арушанян» получил 6256 голосов, «ГД» – 3290, а представители партии «Армянский Национальный конгресс» — 243 голоса.

Арушанян уже несколько месяцев находится под арестом, и, соответственно, не мог вести предвыборную агитацию.

О победе на выборах Арушаняну сообщит его адвокат Эрик Алексанян. Он сообщил в прямом эфире в Facebook, что находится перед зданием УИУ и собирается сказать своему подзащитному радостную новость.

Аруш Арушанян, будучи главой общины Горис, был арестован 16 июля. Он обвиняется в нарушении тайны голосования, препятствовании реализации избирательного права. Ему инкриминируют также мошенничество.