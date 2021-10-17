NASA: Защита Земли от ультрафиолета постепенно ослабевает



Эксперты NASA обратили внимание на то, что защита Земли от ультрафиолета постепенно ослабевает.

Как сообщается на сайте космического агентства, специалисты изучили образующиеся из кристаллов водяного льд серебристые облака. Такое явление демонстрирует негативные последствия выбросов углекислого газа.

Они установили, что каждые десять лет мезосфера, которая находится на высоте в 40-90 километров над Землей, снижается на 150 метров. Этот слой атмосферы защищает нашу планету от ультрафиолета.

Ученые пояснили, что по мере охлаждения мезосферы атмосферное давление снижается.