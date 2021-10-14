Россиянин женился на пенсионерке, которую осудили за избиение его топором



Томский районный суд приговорил к условному сроку заключения 67-летнюю женщину за избиение топором своего сожителя, с которым они поженились во время судебного процесса, сообщает прокуратура Томской области.

«Томский районный суд Томской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 67-летней томички. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия)», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в сентябре 2019 года после совместного распития спиртного в компании друзей женщина пришла домой к своему 38-летнему сожителю, с которым постоянно ссорилась из-за его нежелания поддерживать чистоту и порядок в квартире.

«Она подошла сзади к увлеченно смотрящему телевизор мужчине и нанесла ему множественные удары топором в область головы, ребер и шеи. Приехавших на вызов медиков и сотрудников полиции потерпевший попытался убедить, что травмировался самостоятельно от случайного падения. Позднее мотивы такого поведения стали понятны. В ходе судебного разбирательства мужчина сделал подсудимой предложение, и они поженились. На правах супруга он просил суд не назначать ей наказание в виде лишения свободы», — рассказали в прокуратуре.

В итоге суд назначил женщине наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Приговор пока не вступил в законную силу.