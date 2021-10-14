Facebook требует от пользователей активировать программу Protect



Facebook начал рассылать уведомления на некоторые аккаунты пользователей с просьбой принять условия программы Facebook Protect. Это нужно сделать до 28 октября, иначе «вход в аккаунт будет заблокирован, пока вы ее не включите», передает РБК.

О запуске проекта Facebook Protect компания сообщила в 2019 году. Он был создан для защиты выборов президента США в 2020 году от иностранного вмешательства, фейковой информации и дезинформации пользователей. «Мы постепенно расширяем программу Facebook Protect по всему миру, — подтвердил РБК представитель Facebook. — Эта программа помогает обезопасить людей, которые могут подвергаться повышенному риску стать мишенью для компрометации аккаунта. Мы поделимся более подробной информацией об этом в ближайшие недели».