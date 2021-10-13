Пашинян заявил, что Армения и Иран открывают «новую страницу» в своих отношениях

Армения придает большую важность сотрудничеству с Ираном, в том числе в правовой сфере. Об этом заявил премьер Никол Пашинян, принимая в Ереване генпрокурора Исламской республики Мохаммада Джавара Монтазери.

По словам премьера, между надзорными ведомствами установлены довольно тесные контакты, а визит Монтазери еще больше способствует этому взаимодействию.

Глава армянского правительства добавил, что весьма впечатлен результатами встречи с новым президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Последний ранее называл символичным то, что правительства обеих стран почти одновременно начали свою деятельность (в июне в Армении и Иране прошли парламентские и президентские выборы соответственно – ред.), и что это символизирует новую страницу в отношениях двух государств.