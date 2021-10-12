Франция утверждает, что вместе с Россией и США работает над «долгосрочным соглашением» по Карабаху

Франция вместе с Россией и США работает над заключением долгосрочного соглашения по Карабаху, сегодня в беседе с «Радио Азатутюн» заявила новоназначенный посол Франции в Армении Анн Луйо.

Посол не сообщила подробностей, но сочла необходимым подчеркнуть участие всех трех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ в этом процессе.

«Вы в курсе, что я здесь, в Армении, не участвую в работах Минской группы ОБСЕ. У меня есть коллега — Стефан Висконти, который является представителем Франции в Минской группе ОБСЕ. Но я уже могу вам сказать, что в Нью-Йорке был зарегистрирован прогресс, вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ мы с удовольствием организовали встречу двух министров иностранных дел [Армении и Азербайджана]. Это может показаться маленьким шагом, но это был огромный шаг. Мы надеемся, что будут и другие решения подобного рода. И я могу вас заверить, что мы вместе с нашими российскими и американскими партнерами работаем над продвижением процесса, нацеленного на заключение более долгосрочного соглашения по Карабаху», — сказала она.

На уточняющий вопрос, нужно ли ждать активизации Минской группы ОБСЕ, представляющий Францию дипломат ответила: «Минская группа ОБСЕ уже активизировалась в Нью-Йорке, как я вам только что сказала. Мы не одни. Я думаю, что Армения и Азербайджан также должны двигаться».