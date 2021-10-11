Маск планирует наладить выпуск пива от Tesla



Генеральный директор Tesla Илон Маск анонсировал запуск алкогольного напитка GigaBier. Об этом он заявил на фестивале Giga Fest в Германии, который проводился в честь запуска первого европейского завода компании, сообщает Teslarati.

Отмечается, что в ходе презентации были представлены изображения с бутылками пива GigaBier.

«Мы собираемся построить вокзал прямо на территории предприятия. Мы сделаем граффити по всей фабрике и снаружи. Мы даже собираемся выпить пива», – указал Маск, а позади него появилось изображение бутылки Tesla GigaBier.