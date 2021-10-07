Иран впервые признался, почему пошел на обострение с Азербайджаном

7 октября, 17:37

Официальные лица Ирана продолжают озвучить угрозы в адрес Баку и Анкары. Как сообщают СМИ, представитель верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Корпусе стражей исламской революции Гусейн Алийи заявил, что Иран «обладает большой военной мощью» и не допустит того, чтобы Израиль расположился на северо-западной границе Ирана после поражения США в регионе.

Турция и Азербайджан, по словам представителя иранского режима, «должны знать, что если они доверятся Западу и создадут условия для его проникновения в регион, то их ожидает судьба Афганистана».

Далее он фактически назвал истинную причину того, почему Тегеран пошел на конфронтацию с Баку. Представитель Хаменеи открыто признался, что Тегеран выступает против запуска Зангезурского коридора, потому что это «нанесет экономический ущерб именно Ирану».

«Они получат жесткий и сокрушительный ответ», — пригрозил он.

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Турция закрыла все КПП на границе с Ираном в поддержку Азербайджана

7 октября, 17:10

Турция закрыла все свои контрольно-пропускные пункты для иранских грузовиков. Об этом сообщил РИА Новости глава Ассоциации развития торговли с Ираном Озджан Алаш.

По его словам, данное решение принято в качестве ответа на запрет для проезда турецких фур в Иран.

«Торговый оборот между Ираном и Турцией полностью приостановлен из-за напряженной ситуации на границе Ирана с Азербайджаном», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, ситуация может отразиться негативно на торговых отношениях Тегерана и Анкары, товарооборот между которыми и так снизился из-за пандемии коронавируса.