Иран впервые признался, почему пошел на обострение с Азербайджаном

Официальные лица Ирана продолжают озвучить угрозы в адрес Баку и Анкары. Как сообщают СМИ, представитель верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Корпусе стражей исламской революции Гусейн Алийи заявил, что Иран «обладает большой военной мощью» и не допустит того, чтобы Израиль расположился на северо-западной границе Ирана после поражения США в регионе.

Турция и Азербайджан, по словам представителя иранского режима, «должны знать, что если они доверятся Западу и создадут условия для его проникновения в регион, то их ожидает судьба Афганистана».

Далее он фактически назвал истинную причину того, почему Тегеран пошел на конфронтацию с Баку. Представитель Хаменеи открыто признался, что Тегеран выступает против запуска Зангезурского коридора, потому что это «нанесет экономический ущерб именно Ирану».

«Они получат жесткий и сокрушительный ответ», — пригрозил он.