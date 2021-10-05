Иран продолжает лицемерить и снова угрожает Баку

5 октября, 22:22

Официальные лица Ирана на фоне напряженности в двухсторонних отношениях между странами, спровоцированной самим иранским режимом, продолжают озвучивать угрозы в адрес Азербайджана. На этот раз отличился председатель Стратегического совета по международным отношениям Ирана Камал Харази.

Хазари посоветовал властям Азербайджана «забыть иллюзию покупки безопасности у иностранных сил и полагаться на народ своей страны».

«Потому что в соответствии с их мотивами, незаконными целями и интересами это может привести к военному соперничеству в регионе, нанесению вреда и даже уничтожению страны. Кроме того, чем больше роль иностранных сил, тем глубже зависимость от них», — важно заявил иранский политик.

И далее отметил, что «если Исламская Республика сегодня является бесспорной державой в регионе, то это благодаря ее самостоятельности и независимости от иностранных сил».

При этом он в лицемерном тоне заявил, что Иран «приветствует освобождение азербайджанских земель, которые были оккупированы в течение 30 лет», отметив, что Иран якобы «в свое время советовал бывшему президенту Гейдару Алиеву воспользоваться логистическим сотрудничеством Ирана для усиления своих вооруженных сил и освобождения оккупированных территорий».

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Иран пытался атаковать автомобиль израильского дипломата в Баку

5 октября, 21:36

Попытка убийства Ираном на Кипре израильского миллиардера Тедди Саги была ответом на нападение на главу ядерной программы Мохсена Фахризаде. Об этом сообщает Minval.az со ссылкой на «Кан».

Уточняется, неясно, был ли план Ирана направлен на бизнесменов только потому, что они являются израильтянами, или потому, что они считались связанными с израильскими спецслужбами.

По данным издания, по оценкам Израиля, Тегеран также пытался атаковать автомобиль израильского дипломата в столице Азербайджана Баку и посольство Израиля в Нью-Дели.

Согласно отчету, это показывает, что Иран заинтересован в нанесении ударов по израильским дипломатическим целям, а не по гражданским лицам.