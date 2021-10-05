Иран продолжает лицемерить и снова угрожает Баку

Официальные лица Ирана на фоне напряженности в двухсторонних отношениях между странами, спровоцированной самим иранским режимом, продолжают озвучивать угрозы в адрес Азербайджана. На этот раз отличился председатель Стратегического совета по международным отношениям Ирана Камал Харази.

Хазари посоветовал властям Азербайджана «забыть иллюзию покупки безопасности у иностранных сил и полагаться на народ своей страны».

«Потому что в соответствии с их мотивами, незаконными целями и интересами это может привести к военному соперничеству в регионе, нанесению вреда и даже уничтожению страны. Кроме того, чем больше роль иностранных сил, тем глубже зависимость от них», — важно заявил иранский политик.

И далее отметил, что «если Исламская Республика сегодня является бесспорной державой в регионе, то это благодаря ее самостоятельности и независимости от иностранных сил».

При этом он в лицемерном тоне заявил, что Иран «приветствует освобождение азербайджанских земель, которые были оккупированы в течение 30 лет», отметив, что Иран якобы «в свое время советовал бывшему президенту Гейдару Алиеву воспользоваться логистическим сотрудничеством Ирана для усиления своих вооруженных сил и освобождения оккупированных территорий».