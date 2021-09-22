Путин назначил Микаэла Агасандяна новым постпредом РФ при ОДКБ

22 сентября, 10:55

Постоянным полномочным представителем РФ при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) назначен посол по особым поручениям МИД Микаэл Агасандян. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Андрей Шведов, ранее занимавший должность постпреда, покидает этот пост.

«Назначить посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Агасандяна Микаэла Вадимовича постоянным и полномочным представителем Российской Федерации при Организации Договора о коллективной безопасности», — гласит документ.

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Эрдоган: Азербайджан, воспользовавшись правом на самооборону, положил конец оккупации

21 сентября, 23:12

Азербайджан, воспользовавшись своим правом на самооборону, положил конец оккупации.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он напомнил о предпринятых в последнее время важных шагах с точки зрения стабильности на Южном Кавказе.

«Азербайджан, воспользовавшись своим правом на самооборону, положил конец оккупации, что указывалось в резолюциях СБ ООН, которые не исполнялись в течение многих лет. Это открывает новые возможности для установления прочного мира в регионе», — сказал он.

Эрдоган подчеркнул, что Турция полна решимости поддержать каждый позитивный шаг, сделанный сторонами.