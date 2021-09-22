Сепаратист Арутюнян встретился с Тер-Петросяном

Главарь сепаратистов Ханкенди Араик Арутюнян в Ереване посетил первого президента Армении Левона Тер-Петросяна.
«В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с последними событиями в Карабахе, уточнением международного статуса, а также усилиями по его достижению», — сообщили ереванские СМИ.
Эрдоган: Азербайджан, воспользовавшись правом на самооборону, положил конец оккупации
21 сентября, 23:12
Азербайджан, воспользовавшись своим правом на самооборону, положил конец оккупации.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Он напомнил о предпринятых в последнее время важных шагах с точки зрения стабильности на Южном Кавказе.
«Азербайджан, воспользовавшись своим правом на самооборону, положил конец оккупации, что указывалось в резолюциях СБ ООН, которые не исполнялись в течение многих лет. Это открывает новые возможности для установления прочного мира в регионе», — сказал он.
Эрдоган подчеркнул, что Турция полна решимости поддержать каждый позитивный шаг, сделанный сторонами.