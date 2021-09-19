Кошки оказались главными переносчиками опасной болезни

Болезнь, которой крайне подвержены кошки, способна увеличивать вероятность возникновения психоза у молодых людей. Речь идет о токсоплазмозе.
Ученые из клиники Oxygen наблюдали за группой людей в возрасте от 15 до 30 лет. Все испытуемые были склонны к психическим заболеваниям, сообщает «ФедералПресс».
Оказалось, что участники исследования, у которых наблюдались высокие титры антител от токсоплазмоза, чаще попадали в состояние психоза по сравнению с остальными испытуемыми.
Токсоплазмоз — паразитарное заболевание, которым человек может заразиться при контакте с домашним животным. Как правило, речь идет о кошках и собаках, причем токсоплазму особенно часто находят у кошек.
Сама болезнь никак не проявляется и протекает бессимптомно. Зачастую люди даже не знают о своем заражении.