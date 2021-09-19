Кошки оказались главными переносчиками опасной болезни



Болезнь, которой крайне подвержены кошки, способна увеличивать вероятность возникновения психоза у молодых людей. Речь идет о токсоплазмозе.

Ученые из клиники Oxygen наблюдали за группой людей в возрасте от 15 до 30 лет. Все испытуемые были склонны к психическим заболеваниям, сообщает «ФедералПресс».

Оказалось, что участники исследования, у которых наблюдались высокие титры антител от токсоплазмоза, чаще попадали в состояние психоза по сравнению с остальными испытуемыми.

Токсоплазмоз — паразитарное заболевание, которым человек может заразиться при контакте с домашним животным. Как правило, речь идет о кошках и собаках, причем токсоплазму особенно часто находят у кошек.

Сама болезнь никак не проявляется и протекает бессимптомно. Зачастую люди даже не знают о своем заражении.