Кошки оказались главными переносчиками опасной болезни

19 сентября, 10:05


Болезнь, которой крайне подвержены кошки, способна увеличивать вероятность возникновения психоза у молодых людей. Речь идет о токсоплазмозе.

Ученые из клиники Oxygen наблюдали за группой людей в возрасте от 15 до 30 лет. Все испытуемые были склонны к психическим заболеваниям, сообщает «ФедералПресс».

Оказалось, что участники исследования, у которых наблюдались высокие титры антител от токсоплазмоза, чаще попадали в состояние психоза по сравнению с остальными испытуемыми.

Токсоплазмоз — паразитарное заболевание, которым человек может заразиться при контакте с домашним животным. Как правило, речь идет о кошках и собаках, причем токсоплазму особенно часто находят у кошек.

Сама болезнь никак не проявляется и протекает бессимптомно. Зачастую люди даже не знают о своем заражении.

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Минобороны Азербайджана высказало России «удивление и сожаление»

19 сентября, 01:37

Информация, распространенная со стороны министерства обороны России со ссылкой на армянскую сторону, о том, что якобы в результате обстрела подразделениями азербайджанской армии 17 сентября в направлении города Шуша были ранены два армянских боевика, вызывает удивление и сожаление, заявил заместитель начальника пресс-службы министерства подполковник Анар Эйвазов.

По его словам, вышеуказанный инцидент расследовался при совместном участии представителей Министерства обороны Азербайджана и руководства миротворческого контингента РФ.

«В результате было установлено, что наши части не открывали огонь в указанной дате и в указанном направлении.

Неясно то, что информация, исследованная с участием обеих сторон, впоследствии была представлена ​​совершенно в другой форме.

Азербайджанская сторона продолжает свои усилия по обеспечению стабильности в регионе и предотвращению возможных провокаций в соответствии с законодательством нашей страны, строго придерживаясь положений трехстороннего заявления», — заключил Эйвазов.