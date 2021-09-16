Армения утверждает, что Патрушев – за возобновление переговоров Еревана и Баку под эгидой МГ ОБСЕ

В рамках совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, проходящего в столице Таджикистана Душанбе, состоялась двусторонняя встреча секретарей Советов безопасности Армении и РФ — Армена Григоряна и Николая Патрушева.

Офис Совбеза Армении сообщает, что секретари обсудили ситуацию на Южном Кавказе.

Согласно сообщению армянской стороны, Николай Патрушев, коснувшись усилий по карабахскому урегулирования, отметил «важность активизации процесса в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ».

Примечательно, что в сообщении пресс-службы Совета безопасности РФ не говорится об обсуждениях по Карабаху: «Обсуждены актуальные вопросы, связанные с обеспечением безопасности граждан России и Армении, а также предстоящие контакты по линии правоохранительных ведомств и силовых структур. Рассмотрены задачи, стоящие перед органами власти двух стран в целях исполнения решений, принимаемых в рамках Организации Договора о коллективной безопасности».