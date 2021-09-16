Армения утверждает, что Патрушев – за возобновление переговоров Еревана и Баку под эгидой МГ ОБСЕ

16 сентября, 12:16

В рамках совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, проходящего в столице Таджикистана Душанбе, состоялась двусторонняя встреча секретарей Советов безопасности Армении и РФ — Армена Григоряна и Николая Патрушева.

Офис Совбеза Армении сообщает, что секретари обсудили ситуацию на Южном Кавказе.

Согласно сообщению армянской стороны, Николай Патрушев, коснувшись усилий по карабахскому урегулирования, отметил «важность активизации процесса в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ».

Примечательно, что в сообщении пресс-службы Совета безопасности РФ не говорится об обсуждениях по Карабаху: «Обсуждены актуальные вопросы, связанные с обеспечением безопасности граждан России и Армении, а также предстоящие контакты по линии правоохранительных ведомств и силовых структур. Рассмотрены задачи, стоящие перед органами власти двух стран в целях исполнения решений, принимаемых в рамках Организации Договора о коллективной безопасности».

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Посол Ирана уже во второй раз за неделю встретился с помощником Алиева

16 сентября, 13:34

Посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави вновь провел встречу с помощником президента Хикметом Гаджиевым. Напомним, ранее 14 сентября Гаджиев и Мусави обсудили состояние двусторонних отношений и вопросы, вызывающие общую обеспокоенность.

«Уже второй раз за неделю мне выпала возможность встретиться с Хикметом Гаджиевым — помощником Президента Азербайджанской Республики. В ходе наших теплых бесед мы обсудили текущую ситуацию и планы на будущее, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — написал на своей странице в Twitter иранский дипломат.

Как сообщал Minval.az, накануне сотрудниками Министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета и Государственной пограничной службы были задержаны иранские водители, незаконно проникшие на территорию Азербайджана по дороге Горис-Кафан.