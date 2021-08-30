Лавров обвинил США в давлении на православие

Глава МИД России Сергей Лавров, завил, что РПЦ испытывает сильнейшее давление со стороны ряда западных государств, в частности, США.
По его словам, именно США «задались целью, вознамерились развалить, разрушить единство мирового православия». «РПЦ способствует отстаиванию традиционных духовно-нравственных ценностей, которые сейчас тоже подвергаются сильнейшим атакам со стороны неолиберальной элиты в ряде западных стран», — сказал он в ходе встречи с общественниками в музее-панораме «Сталинградская битва» в Волгограде.
Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил МИД РФ плотно работает с церковью за рубежом. Его слова приводит «Вестник Кавказа».