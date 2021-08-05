«Пожары в Азербайджане – тщательно спланированные диверсионные акты»

Горящие леса братской Турции оставили глубокий ожег в сердце каждого человека, способного сострадать. В пылающем аду гибли тысячи реликтовых деревьев, в страшных мучениях погибали сотни тысяч животных и птиц самых разных видов. В социальных сетях массово распространялись видеоролики и душераздирающие фото, на которых были запечатлены представители братского народа, спасающие искалеченных и раненых животных, турки, проживающие в зоне лесополос, лишились имущества, были пострадавшие и погибшие. Азербайджанские пожарники плечом к плечу сражались с разбушевавшейся огненной стихией вместе с турецкими коллегами, героизм и мужество наших соотечественников, проявленные во время спасательной операции в Турции высоко был отмечен не только горвластями Турции, но и самим президентом страны Эрдоганом.

Вчера «Минвал» опубликовал заметку о пожарах в лесных зонах Азербайджана, и сотрудники министерства экологии дали свою оценку причинам возгораний. Так, согласно комментарию начальника Государственной службы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Хикмета Ализаде, причина – антропогенный фактор, чаще всего, происходящий по халатности. Но директор Правозащитного центра Азербайджана Эльдар Зейналов придерживается совсем другого мнения на этот счет.

В беседе с Minval.az правозащитник отметил, что в любом пожаре следует видеть ни столько случайное нарушение техники безопасности, сколько тщательно продуманный диверсионный план, так как именно поджоги – самый бюджетный способ принести стране экономический ущерб на сотни миллионов долларов всего за несколько дней.

— Вспомните пожары в Израиле, бушевавшие несколько лет назад. То же самое творилось в последние недели и в Турции, потому что если проследить локализацию этих пожаров, то можно заметить, что они разгорались в максимальной близости от объектов отдыха в туристических зонах – Мармарис, Бодрум, началась эвакуация туристов из отелей, закрытие развлекательных заведений и так далее. Но не может быть, чтобы за несколько дней сразу в 107 местах вдруг неожиданно каким-то «невероятным» образом происходили возгорания. Ущерб, нанесенный огнем огромен. Хоть и турецкие власти заявили, что поймали поджигателей, но все же до конца еще это дело не расследовано, и, скорее всего, поджигателей не двое, как было заявлено, а гораздо больше. Кроме того, как известно, курдская организация «Дети огня», признанная в Турции террористической, взяла на себя ответственность за поджог лесов. Но вернемся к пожарам Израиля. В ходе расследования тогда были задержаны более 50 человек, причем, они попали на видеозапись, в том числе и машина, из которой бросали зажигательную смесь, и ответственность за эти злодеяния взяла на себя террористическая организация, близкая к «Аль-каиде». Кроме того, в Израиле были зафиксированы случаи возгорания здания министерства, пожары происходили в максимальной близости от ракетных баз.

— Вы считаете, что и в Азербайджане следует в первую очередь рассматривать именно диверсионные акты?

— Конечно! И причины этому есть весьма серьезные. Достаточно проследить ряд событий, точнее, ряд печальных событий, и вы поймете, почему я говорю именно о терактах и диверсиях. В Азербайджане тоже аналогичная ситуация происходила несколько лет назад, когда страна готовилась к проведению «Евроигр» в 2015 году. На страну в тот год навалилось, как говорится, «все и сразу»: обвалился курс маната, проходил бойкот «Евроигр», кроме того, в Баку случился страшный пожар, в результате которого погибло 15 человек, в подземке метро произошло возгорание, и если бы не мужественность машиниста поезда, то могло бы погибнуть большое количество народу. К счастью, машинист довел состав до станции и людей смогли эвакуировать. А ведь именно в Бакинском метро в 1995 году случилась самая крупная катастрофа, связанная с пожаром, погибло 250 человек. В мире такого никогда не было, даже с учетом трагедии в токийском метро, случившейся в тот же год, только в марте, неорелигиозная деструктивная секта «Аум Синрикё» распылила ядовитый газ зарин на 16 станциях. Погибших было всего 13, зато пострадавших от последствий распыления зарина – больше 6 тысяч человек.

— Давайте сделаем акцент на пожарах, именно эта тема сегодня будоражит общественность. Тем более что уже третья группа пожарных из Азербайджана отправилась в Турцию. И, кроме того, еще один очаг возгорания зафиксирован на территории нашей страны, в Агсу. Это уже третий очаг за последние несколько дней.

— В случае возникновения пожаров, как правило, больше говорят о техногенном факторе. Но пожар пожару рознь. Приведу пример: в том же самом 2015 году, 17 августа, горел Шахдагский заповедник. По факту возгорания сразу 2 министерства провели проверку – МЭПР и МЧС. Комиссия из МЧС заключила, что возгорание произошло по причине антропогенного фактора: кто-то просто не загасил окурок и бросил его в сухую траву. А МЭПР выяснило, что пожар начался сразу в 6-ти разных точках Национального парка, и обратилось за доследованием в полицию. Но почему-то расследование заглохло, и дальше обращения МЭПРа так и не сдвинулось с мертвой точки. Наверняка, остановились на версии непредумышленного поджога. 6 июля 2015 года на принадлежащем министерству оборонной промышленности Азербайджана заводе «Телемеханика» в Ширване произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, а 19 человек были ранены (позже, в 2016 году на оборонном предприятии «Араз» в том же городе произошел еще один взрыв, принесший новые жертвы).

Вспомните, что после первого взрыва общественность страны ждала скорейшего обнародования причин произошедшего. В прокуратуре города Ширван было возбуждено уголовное дело, но результаты расследования так и остались тайной «за семью печатями». И Минобороны, и Генпрокуратура все списали на банальную «халатность» и «нарушение техники безопасности». Однако, если проследить трагическую последовательность событий с точки зрения логики, то можно провести под ними одну красную линию, имя которой террор.

Кроме того, страшный пожар в многоэтажке, унесший жизни 15 человек, тоже оставляет много вопросов, ответы на которые мы так и не получили. Причина – возгорание легковоспламеняемой полиуретанового облицовки здания в результате «неосторожного обращения с огнем» (опять кто-то приложил окурок или бросил спичку). Но давайте вспомним, что кто сел на скамью подсудимых. Давайте вспомним, что один из ключевых обвиняемых скоропостижно скончался в тюрьме. Несостыковок было очень много. Да, государство отреагировало должным образом, пострадавшим от пожара было выделено жилье, были выплачены компенсации за утраченное имущество, многие квартиры, пострадавшие от пожара, подверглись капитальному ремонту. Но расследование не было доведено до конца. А может, и было, но народ так и не узнал главного. Лично я считаю, что за этой «неправильной облицовкой», которой вообще не должно было быть на стенах и крыше жилых зданий, стоит не жадность или халатность ряда чиновников, отвечающих за внешний облик города, а именно тщательно продуманный диверсионный акт, зачинщики которого сделали ставку именно на жадность и халатность определенных чиновников. Давайте вспомним также и тот факт, что этот страшный пожар произошел за считанные дни до того, как начали съезжаться гости на большое спортивное мероприятие «Евроигры-2015».

Затем, в декабре 2015 года, произошла страшная трагедия на 10-й нефтедобывающей платформе «Гюнешли», когда погибло 7 человек, было много раненых и пропавших без вести. Кстати, в 2016 году на той же платформе снова случился пожар, но к счастью, никто не пострадал, так как пожар был вовремя и быстро потушен. В январе 2017 года внезапно загорелся сухогруз «Академик Зарифа Алиева», а ведь судно было практически новым на тот момент. Практически новый корабль загорается на виду практически у всего Баку! Думаете, это событие тоже произошло «просто так», а именно из-за «технических неполадок»?

3 июля 2018 года – взрывы на электростанции в Мингечавире, когда практически вся страна осталась обесточенной. Отмечу, что взрывы произошли именно после очередных агрессивных заявлений со стороны Армении. 27 декабря 2016 года в Сангачалах произошла серия взрывов на газопроводе. А ведь буквально за пару недель до серии взрывов были озвучены заявления по газопроводу!

Далее, пару лет спустя, происходит ряд возгораний в отелях и Торговых центрах: 2 раза горел «Trump Tower» (28.04.2018) – именно в этот год у Азербайджана испортились отношения с США, затем торговый центр «Diglas» (29.03.2019), Седерек (04.08.2019), «Lotos» (26.11.2019). Во всех полицейских отчетах одна и та же набившая оскомину «причина»: НАРУШЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ (ну или максимум – взрыв газового баллона).

— Вы считаете, что лесные пожары в Азербайджане – тоже часть диверсионного плана недоброжелателей Азербайджана?

— Посудите сами на основании примера: 5 июня 2019 года армяне устроили пожар на линии соприкосновения войск в Агдамском районе. Тогда, спасаясь от огня, на азербайджанскую сторону перебежало огромное количество грызунов, которые уничтожили посевы на фермерских хозяйствах в прифронтовых зонах. Было озвучено реальное опасение того, что это были не простые грызуны, а зараженные какими-то опасными для человеческой жизни вирусами. То есть, кулуарно рассматривалась версия бактериологической атаки. Сейчас, после того, как Азербайджан вернул свои исторические территории, армяне опасаются проводить ряд серьезных атак и обстрелов, но повадились устраивать пожары, переходящие в зону освобожденных территорий. Пожары, вспыхнувшие в Ленкорани и Ярдымлы, не имеют отношения к прифронтовой зоне, но имеют отношение к приграничной зоне. В пламени огня гибнет целая экосистема страны, гибнут уникальные животные.

12 июля сего года ради плантации чая было вырублено множество реликтовых деревьев в Ленкорани, экологи подняли шум, виновных оштрафовали. Но в случае пожара на лесной территории мало кого можно поймать за руку. Гораздо проще отследить ход техники в лесной зоне и лесорубов, нежели диверсантов, бросивших бутылку с зажигательной смесью на труднодоступном участке горного реликтового леса, согласитесь. Ведь если проследить географию огненного следа, то пожары не происходят на легкодоступных для туриста территориях. В основном, это именно горные леса, где просто так огонь не потушишь, его нужно тушить с вертолетов. Разве кому-то в голову придет идея бросать окурки в траву высоко в горах где-то на юге? Местные жители этого не сделают, зная о последствиях, пагубных для их региона, туристы навряд ли туда заберутся. А потому у меня одна единственная мысль по этому поводу: пожары в Азербайджане – тщательно спланированные диверсионные акты. Пожары в Турции происходили около курортных зон, около отелей и зон отдыха, откуда срочно эвакуировали туристов. То есть, Турции, находящейся в тисках пандемии коронавируса, диверсанты нанесли удар по и без того расшатанной экономике.

Когда армянские диверсанты устраивали террористические акты в Азербайджане и в приграничных зонах, они добивались именно экономического ущерба и, соответственно очернению имиджа правительства в глазах как самой общественности нашей страны, так и в глазах всего мира. А потому все пожары, происходящие на территории Азербайджана, не следует рассматривать исключительно с точки зрения необдуманного и не спланированного никем «антропогенного фактора». Корень проблемы намного глубже.

Азербайджан вернул свои территории с оружием в руках, армяне зализывают раны, взывая мировую общественность к «справедливости». И потому именно сегодня надо не спускать руку с пульса «режима военного времени», ибо малейшее послабление – прекрасный повод для противоборствующей стороны применить террористические атаки.

Яна Мадатова