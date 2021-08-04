Австралийские ученые обнаружили новое средство от коронавируса

Ученые из австралийского Технологического университета Сиднея обнаружили новое средство от коронавируса — семена растения Nigella sativa, известного в России также как «чернушка посевная» или «черный тмин», сообщает медицинское издание MedicalXpress.

По данным австралийских ученых, в Nigella sativa содержатся элементы, нарушающие «работу» коронавируса и не позволяющие инфекции переходить в легочную форму.

«В результате модельных исследований появляется все больше свидетельств того, что тимохинон, активный ингредиент Nigella sativa <…> может прилипать к белку шипа вируса COVID-19 и не давать вирусу вызывать легочную инфекцию. Это также может блокировать цитокиновый шторм, который поражает серьезно больных пациентов, госпитализированных с COVID-19», — заявила один из авторов исследования, профессор Каниз Фатима Шад.

Действующее против коронавируса вещество — тимохинон — также может применяться для лечения таких заболеваний, как астма, экзема, артрит (ревматоидный и остеоартрит, и, возможно, даже рассеянный склероз.

До этого черный тмин рассматривали как хорошее средство против высокого кровяного давления, высокого уровня холестерина и сахарного диабета.