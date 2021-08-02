США высылают десятки российских дипломатов

2 августа, 21:35

Власти США велели 24 российским дипломатам, у которых истекает срок действия виз, покинуть страну до конца дня 3 сентября. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Мы получили список из 24 дипломатов, которые, как ожидается, покинут страну до 3 сентября 2021 года. Почти все из них уедут без замены, потому что Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз», — заявил Антонов, слова которого приводит «Лайф» со ссылкой на National Interest.

Посол рассказал, что Вашингтон намеренно выживает российское дипломатическое представительство из Штатов. Он напомнил, что в декабре прошлого года Госдепартамент установил для россиян «трёхлетний лимит нахождения в командировке». Как указал Антонов, подобных требований нет ни в одной стране мира. Кроме того, США без объяснения причин отменяют действующие визы супругов и детей сотрудников российской дипмиссии.

Подводя итог вышесказанному, Антонов выразил надежду, что «здравый смысл восторжествует», и страны смогут нормализовать жизнь российских и американских дипломатов в Вашингтоне и Москве.

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Юсуф Ахлатчы: Азербайджанские братья вместе с нами

3 августа, 00:02

«Мы из города Чорум выражаем нашу любовь и уважение нашим азербайджанским братьям, которых мы называем «Одна нация, два государства», за то, что они не оставили нас одних в этой сложной ситуации».

Эти слова сказал глава правящей партии в Чоруме Юсуф Ахлатчы в заявлении журналистам.

Как сказал наш глава государства «Мы братья». Когда говорят, что Азербайджан находится в сложной ситуации, когда наши братья попадают в беду, мы готовы. Сегодня мы увидели, что наши азербайджанские братья вместе с нами, когда мы здесь в сложной ситуации. Да не разрушит Бог нашего единства. Мы благодарим Азербайджан! »- сказал Ю.Ахлатчы (цитата по Report).