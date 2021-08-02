Депутат Эльнур Аллахвердиев: «Наш народ не уделяет время и внимание таким, как Жириновский»

Председатель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский в очередной раз негативно высказался об Азербайджане. В эфире радиостанции «Комсомольская правда» он заявил, что Южный Кавказ, включая Азербайджан, исторически находится в сфере влияния и интересов Москвы и когда-нибудь подчинится России. Мы попросили депутата Милли Меджлиса Эльнура Аллахвердиева прокомментировать это заявление.

«Честно говоря, я не думаю, что кто-то в Азербайджане всерьез воспринимает Жириновского, его нелепые заявления, политические взгляды. Этого человека не воспринимают как адекватного политика даже в собственной стране. Чуть ли не в каждом несерьезном ток-шоу можно увидеть Жириновского, как заведенная игрушка излагающего смехотворные мысли», — отметил Э.Аллахвердиев. По его мнению, Жириновский и программа его партии застряли в 90-х годах минувшего столетия. А с того времени на Южном Кавказе многое изменилось.

Как отметил Э.Аллахвердиев, Жириновский периодически нелестно высказывается в адрес азербайджанского народа. Раньше таких заявлений было больше, и они преследовали цель защитить армян и пригрозить нам: «Как только в Армении начали дуть антироссийские ветра, стали раздаваться требования о выводе российских войск из этой страны и тесной интеграции с Западом, Жириновскому и ему подобным пришлось внести коррективы в свою риторику». По мнению депутата, сегодня СМИ, приглашающим главу ЛДПР на интервью, нужна лишь дешевая сенсация. «Был период, когда высказывания Жириновского рассматривались как выражение мнения Кремля. То есть считалось, что он озвучивал то, о чем Москва не хотела говорить официально. На мой взгляд, эти времена уже прошли. Об этом можно судить как минимум по внешней политике Кремля. В период 44-дневной Отечественной войны Россия придерживалась политики равноудаленности от обеих сторон конфликта. Именно Россия сегодня оказывает наибольшую поддержку завершению процесса делимитации и демаркации границ с Арменией», — заметил парламентарий.

Он выразил уверенность в том, что разница между желаниями Жириновского и реальными целями России такая же, как между небом и землей. Жириновский, некогда желавший омыть сапоги в Индийском океане, застрял в том историческом периоде.

Коснувшись визита лидера российских либерал-демократов в Баку, Э.Аллахвердиев отметил, что Жириновский здесь избегал подобных высказываний: «Несомненно, что риторика его высказываний об Азербайджане изменилась после визита в Баку. Скорее всего, он понял разницу между реалиями и своими выступлениями после того, как увидел в Баку русскую общину, наших граждан русской национальности, русскоязычные школы, православную церковь. А сейчас он опять что-то ляпнул. Ну, это же Жириновский. Наш народ не уделяет время и внимание таким, как он».

Депутат считает, что российско-азербайджанские отношения определяют президенты двух стран. И сегодня мы видим, как им это удается. «Господин Президент Ильхам Алиев недавно заявил, что отношения с Россией находятся на самом высоком уровне, а лично с президентом РФ у него сложились доверительные деловые отношения. Поэтому высказывания Жириновского ничего не меняют», — подытожил Э.Аллахвердиев.