Pfizer и Moderna повысили стоимость своих вакцин против коронавируса

2 августа, 10:46

Американские компании Pfizer и Moderna повысили стоимость своих вакцин против коронавируса для Евросоюза. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на контракты на поставку препаратов.

Pfizer подняла цену на свою вакцину более чем на 25% — c 15,5 до 19,5 евро за одну дозу. Moderna повысила стоимость более чем на 12%. В последних контрактах цена вакцины составляет 25,5 доллара за дозу (21,5 евро). Раньше она, по словам источников была на уровне 22,6 доллара (19 евро).

Евросоюз согласился закупать вакцины по повышенным ценам, рассказали собеседники FT.

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Позорная Олимпиада: причины и следствия

2 августа, 12:58

Согласно мнению большинства, спорт давно уже потерял статус миротворца, и сегодня это та же война, только не на поле боя, а на арене, где продолжается ярая борьба за политические амбиции лидеров крупных мировых держав. И прослеживая Олимпиаду в Токио, лишний раз убеждаешься в правоте этого мнения: война за мировое лидерство идет не на жизнь, а на смерть. До конца токийской Олимпиады остается всего 6 дней, события будут разворачиваться по нарастающей, и судя по всему, мы на пороге грандиозного политического скандала, который, несомненно, разразится: тут и допинг припомнят, и грязный «политический имидж» некоторых стран, и так далее.

Если посмотреть таблицу медалей и достижений, то неудивительно, что на первых лидирующих местах акулы спорта: в медальном зачёте лидирует сборная Китая, в активе которой 21 золотая, 13 серебряных и 12 бронзовых медалей. На втором месте — Япония (17-5-8), на третьем — США (16-17-13). Россия располагается на четвёртой позиции: 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград.

Далее следуют:  Австралия, Великобритания,  Южная Корея, Франция, Нидерланды и Новая Зеландия.

К сожалению великому, спортсмены из Азербайджана отнюдь не порадовали нас олимпийскими достижениями.  Страна, посылая своих спортсменов в Токио, искренне надеялась на то, что они покажут класс и привезут в страну несколько комплектов медалей. Но что-то пошло не так. Правда, не совсем без медалей: украинка Ирина Киндзерская выступающая в тяжёлой весовой категории свыше 78 кг, взяла бронзовую медаль. Отметим, что Киндзерская — призёрка чемпионата мира (2017) и Европейских игр (2019), серебряная и бронзовая призёрка чемпионатов Европы. Лорен Альфонсо Домингес, азербайджанский боксёр кубинского происхождения, выступающий в полутяжёлой весовой категории, тоже завоевал бронзу. Отметим, Домингес — победитель Европейских игр 2019 года в Минске.

23 спортсмена из Азербайджана на сегодняшний день уже покинули Олимпиаду (в том числе и несколько велосипедистов – из-за положительного теста на коронавирус).

Но давайте вернемся в 2019 год, и посмотрим на результаты.

Азербайджанские спортсмены в течение 2019 года на международных соревнованиях в общей сложности завоевали 775 медалей, почти половина из которых приходилась именно на олимпийские виды спорта. Но промониторив списки спортсменов, отправившихся на Олимпиаду в Токио, мы не нашли практически никого из тех, кто был объявлен лучшим в Олимпийских видах спорта в 2019 году.

Согласно комментариям, полученным сотрудником «Минвала» у азербайджанских спортсменов, основной причиной неудачного олимпийского сезона для Азербайджана, прежде всего, послужила пандемия коронавируса, и, соответственно, невозможность пройти приличную подготовку для участия в столь серьезном спортивном мероприятии.

Вторая причина – ставка на спортсменов иностранного происхождения: заплатить подготовленному спортсмену-иностранцу гораздо проще, чем выпестовать местные кадры. Деньги госказна выделяет, и немалые, но в федерациях царит коррупция, на первом плане – финансовые амбиции, которые отнюдь не в пользу спортивных достижений. Командные виды спорта в Азербайджане слабые, больше превалируют индивидуальные. Если есть хороший спонсор, то, соответственно, есть надежда на то, что спортсмены пройдут хорошую подготовку, если же спонсора нет, то члены федераций испытывают постоянную нужду в спортинвентаре, необходимом для тренировок.  Отмечался и факт практически полного игнора прогрессивных и подающих надежды молодых спортсменов, которые при должной подготовке  могли бы принести стране олимпийскую славу.

Отметим, что комментарии для данной заметки спортсмены давали с одним условием: оставаться инкогнито, так как в противном случае их ждут еще большие проблемы – вплоть до исключения из федераций.

А ведь еще в 2014 году Азербайджан стал первой страной, подписавшей «Европейскую конвенцию по манипуляции спортивными мероприятиями». Тогда чиновники заявили, что коррупции в азербайджанском спорте нет, и права спортсменов защищаются на самом высоком уровне. Но дальше подписания Конвенции дело не пошло. И печальные показатели наших спортсменов на Олимпиаде в Токио – лучшее доказательство фактов, озвученных комментаторами. Конечно же, есть чем гордиться, ведь в турнирной таблице Кот-д’Ивуар и Филиппины намного ниже нас. Да и Аргентину мы обогнали, и Кувейт, и Малайзию. Но это не просто сарказм, а смех сквозь слезы.

Яна Мадатова