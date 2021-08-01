США создали бомбардировщик, который станет «худшим кошмаром» для России

Новый американский стратегический бомбардировщик B-21 Raider может стать проблемой для российских систем ПВО. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на National Interest.

По данным издания, новый самолет будет представлять угрозу для любой цели. Отмечается, что даже эффективным российским системам противовоздушной обороны будет крайне сложно обнаружить и уничтожить усовершенствованный B-21.

Как подчеркивает автор материала Крис Осборн, России понадобятся более точные радары, чтобы отследить передвижения бомбардировщика. Новые стелс-технологии могут сделать самолет «худшим кошмаром» для России, добавил журналист.

Ввести в эксплуатацию бомбардировщик планируют в 2025 году. Основным неядерным вооружением B-21 станут гиперзвуковые ракеты.