Политолог: Зеленский попал в ту же «ловушку», что и Порошенко

1 августа, 21:46

Украинский политолог Виктор Таран заявил, что президент Украины Владимир Зеленский из-за отсутствия экономического роста попал в ту же «ловушку», что и бывший глава государства Петр Порошенко.

«Фактически, Зеленский попал в ту же ловушку, что и Порошенко три года назад. Тогда пятому президенту закидали — язык и томос на хлеб не намажешь. То же самое сейчас можно забросить и Зеленскому – «Большое строительство» и «инстаграмные видосики» на хлеб не намажешь», — приводит его слова «Главред».

По мнению Тарана, украинскому лидеру нужны результаты в экономике страны, и он понимает, что с помощью заседаний Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) следующие президентские выборы будет выиграть сложно.

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США создали бомбардировщик, который станет «худшим кошмаром» для России

1 августа, 23:42

Новый американский стратегический бомбардировщик B-21 Raider может стать проблемой для российских систем ПВО. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на  National Interest.

По данным издания, новый самолет будет представлять угрозу для любой цели. Отмечается, что даже эффективным российским системам противовоздушной обороны будет крайне сложно обнаружить и уничтожить усовершенствованный B-21.

Как подчеркивает автор материала Крис Осборн, России понадобятся более точные радары, чтобы отследить передвижения бомбардировщика. Новые стелс-технологии могут сделать самолет «худшим кошмаром» для России, добавил журналист.

Ввести в эксплуатацию бомбардировщик планируют в 2025 году. Основным неядерным вооружением B-21 станут гиперзвуковые ракеты.