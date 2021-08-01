Политолог: Зеленский попал в ту же «ловушку», что и Порошенко

Украинский политолог Виктор Таран заявил, что президент Украины Владимир Зеленский из-за отсутствия экономического роста попал в ту же «ловушку», что и бывший глава государства Петр Порошенко.

«Фактически, Зеленский попал в ту же ловушку, что и Порошенко три года назад. Тогда пятому президенту закидали — язык и томос на хлеб не намажешь. То же самое сейчас можно забросить и Зеленскому – «Большое строительство» и «инстаграмные видосики» на хлеб не намажешь», — приводит его слова «Главред».

По мнению Тарана, украинскому лидеру нужны результаты в экономике страны, и он понимает, что с помощью заседаний Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) следующие президентские выборы будет выиграть сложно.