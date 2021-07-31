Россия направит в Турцию авиагруппировку для борьбы с пожарами

31 июля, 15:10

В Турцию для борьбы с пожарами по запросу Анкары направят сводную авиагруппировку Минобороны и МЧС России в количестве 11 единиц техники, сообщает МЧС РФ.

«В РФ обратились власти Турецкой Республики с просьбой оказать помощь в тушении разбушевавшихся лесных пожаров вблизи населенных пунктов и туристических зон, где сейчас отдыхает большое количество граждан РФ. Принято положительное решение. В Турцию будет направлена сводная авиагруппировка Минобороны России и МЧС России в количестве 11 единиц техники», — говорится в сообщении.

Ранее администрация турецкого президента сообщила, что из России в Турцию направлены пять самолетов Ил-76 и три вертолета Ми-8. Посольство России в Анкаре сообщало, что три российских противопожарных самолета Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции.

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Больше 12 млн подростков в Китае привились от коронавируса

31 июля, 17:47

Почти 12,5 млн человек в возрасте от 12 до 17 лет, а также свыше 150 млн граждан старше 60 лет в Китае сделали прививку от коронавируса, сообщил в ходе пресс-конференции представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Хэ Цинхуа.

«По состоянию на 28 июля, более 150 млн людей в возрасте старше 60 лет сделали прививку от коронавируса. <…> Что касается возрастной группы от 12 до 17 лет, то 12,48 млн человек были привиты», — сказал он. При этом власти не уточняют, сколько людей получили лишь первый компонент вакцины, а сколько уже завершили процесс вакцинации.

«На следующем этапе, соблюдая меры безопасности, мы активизируем усилия по вакцинации пожилых людей в возрасте старше 60 лет и несовершеннолетних граждан в возрасте от 12 до 17 лет», — указал Хэ Цинхуа. По его словам, вакцинация граждан в возрасте старше 60 лет активно продвигается по всей стране, а к вакцинации подростков приступили лишь некоторые регионы.

К настоящему времени власти Китая одобрили экстренное использование двух вакцин для детей в возрасте от 3 до 17 лет. В июне разрешение получил препарат CoronaVac, разработанный китайской компанией Sinovac. 16 июля одобрение на экстренное использование среди людей от 3 до 17 лет получила инактивированная вакцина, разработанная Пекинским институтом биопрепаратов (входит в фармакологическую компанию Sinopharm).

Вакцинация приоритетных групп населения в Китае началась 15 декабря 2020 года. По данным на 30 июля, китайские медики в ходе кампании вакцинации населения сделали свыше 1,63 млрд прививок от коронавируса, пишет ТАСС.