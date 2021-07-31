Россия направила на тушение пожаров в Турции пять самолетов и три вертолета

Президент Турции Тайип Эрдоган поблагодарил российского коллегу Владимира Путина по телефону за помощь в тушении лесных пожаров, из России в Турцию направлены пять самолетов Ил-76 и три вертолета Ми-8, сообщила в субботу администрация турецкого лидера.

Как ранее в субботу сообщила пресс-служба Кремля, Путин обсудил по телефону с Эрдоганом ситуацию с лесными пожарами на юге Турции. Отмечалось, что Путин подтвердил, что Россия продолжит предоставлять Турции всестороннюю помощь в тушении пожаров. Эрдоган «тепло поблагодарил за оказываемую весомую поддержку».

«Наш президент провел телефонные переговоры с его российским коллегой Владимиром Путиным. Эрдоган поблагодарил Путина за отправку в Турцию для тушения пожаров пяти самолетов Ил-76 с водозабором 40 тонн и трех пожарных вертолетов Ми-8. В свою очередь, российский президент пожелал скорейшей нормализации обстановки», — говорится в сообщении.

Отмечается что два лидера также обсудили вопросы повестки дня российско-турецких отношений.