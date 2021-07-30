США уволят в России более 180 сотрудников дипучреждений

30 июля, 23:49
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Введённые Россией ограничения на найм иностранного персонала приведут к увольнению 182 сотрудников дипломатических объектов США в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке. Об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен, слова которого приводит «Лайф».

«Мы глубоко опечалены тем, что эти действия заставят нас отпустить 182 местных сотрудников и десятки подрядчиков на наших дипломатических объектах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге», — сказал Блинкен и добавил, что эти меры серьёзно повлияют на деятельность дипмиссии США в России.

При этом он добавил, что Штаты «будут выполнять свои обязательства, продолжая преследовать предсказуемые и стабильные отношения с РФ».

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Экс-наставник сборной России не захотел тренировать иракских футболистов

31 июля, 01:00
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Иракская федерация футбола предлагала бывшему наставнику сборной России Станиславу Черчесову пост главного тренера национальной команды. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

«Иракская федерация футбола хотела назначить Черчесова наставником сборной страны. Перед тренером стояла бы задача вывести сборную на чемпионат мира в Катаре», — отметил один из источников.

Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что российский специалист отказался от переговоров, поскольку был не готов снова возглавить команду из-за недостатка сил и эмоций.