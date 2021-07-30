США уволят в России более 180 сотрудников дипучреждений

Введённые Россией ограничения на найм иностранного персонала приведут к увольнению 182 сотрудников дипломатических объектов США в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке. Об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен, слова которого приводит «Лайф».

«Мы глубоко опечалены тем, что эти действия заставят нас отпустить 182 местных сотрудников и десятки подрядчиков на наших дипломатических объектах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге», — сказал Блинкен и добавил, что эти меры серьёзно повлияют на деятельность дипмиссии США в России.

При этом он добавил, что Штаты «будут выполнять свои обязательства, продолжая преследовать предсказуемые и стабильные отношения с РФ».