В Грузию будет доставлена новая партия вакцины Pfizer

30 июля, 22:08
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В Грузию 31 июля прибудет новая поставка вакцины Pfizer в количестве 169 тысяч доз. Об этом сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, слова которого приводит «Вестник Кавказа».

Он рекомендует всем гражданам вакцинироваться и следовать всем рекомендациям учреждения.

Замминистра здравоохранения Грузия Тамар Габуния заметила, что немецко-американской вакциной можно привиться и в амбулаторных учреждениях. Такое решение принято, учитывая запасы вакцины и с учетом побочного воздействия прививок.

По заявлению Габунии, около семи больниц готовы включить в программу вакцинации препарат Pfizer. В селах вакцинируют китайскими прививками Sinovac и Sinopharm.

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В Париже ограбили ювелирный магазин

30 июля, 23:06
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Драгоценности на сумму более €2 млн стали добычей вооруженных грабителей, совершивших налет на ювелирный магазин в центре Париже. Об этом в пятницу сообщил ТАСС со ссылкой на BFM.

По его данным, налет на ювелирный магазин Dinh Van совершили двое мужчин 30-летнего возраста. Они угрожали персоналу оружием. Совершив ограбление, злоумышленники скрылись с места преступления со своей добычей. При ограблении никто не пострадал.