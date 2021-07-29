Саакашвили опять объявил о грядущем возвращении в Грузию

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вновь заявил о намерении вернуться в страну. По его словам, это произойдет еще «до референдума». Имеются в виду предстоящие 2 октября выборы в органы местного самоуправления, которые грузинская оппозиция считает референдумом по доверию правящей партии.

В своем обращении Саакашвили прокомментировал политическую ситуацию в стране и решение «Грузинской мечты» в одностороннем порядке выйти из т. н. соглашения Шарля Мишеля – документа по урегулированию кризиса, подписанного властями и большей частью оппозиции при посредничестве президента Европейского совета.

«Вчера Иванишвили перед всем миром заранее признал свое поражение на октябрьском референдуме. То, что он сделал вчера, беспрецедентно в новейшей истории Грузии, и единственная параллель – это то, что сделал Янукович, когда вышел из соглашения с ЕС в 2013 году. Что потом произошло с Януковичем и его бандой в Украине, все прекрасно помнят».

По словам Саакашвили, «Грузинская мечта» нарушила свои обязательства, взятые не перед Евросоюзом или какой-либо политической партией, а перед грузинским народом.

Саакашвили утверждает, что власти намерены закрыть оппозиционные СМИ и под предлогом борьбы с коронавирусом ввести ограничения. «Эти выборы все равно состоятся, и я выполню свое обязательство перед нацией и историей и приеду в Грузию, на этот раз до референдума. На этот раз Иванишвили не сможет растоптать грузинский народ, его власти пришел конец!», — заключил Саакашвили (цитата по «Грузия-онлайн»).