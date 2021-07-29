Молдова отозвала посла в России для консультаций

29 июля, 15:15
40

Посол Молдовы в России Владимир Головатюк был вызван в Кишинев для консультаций и оценки деятельности дипломатической миссии, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел республики.
«В соответствии с нормами закона Министерство иностранных дел отозвало в Кишинев посла Владимира Головатюка на неопределенный период для консультаций и оценки деятельности дипломатической миссии, а также аспектов, которые касаются его поведения», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МИД.

Ранее молдавские СМИ сообщили, что Головатюк был отозван, поскольку оказался вовлечен в скандал сексуального характера.

«До разъяснения всех обстоятельств этого дела мы воздерживаемся от комментирования информации, появившейся в национальной прессе, отмечая, что в министерстве продвигается нулевая толерантность к любого рода давлению», — подчеркнули в МИД.

Головатюк в прошлом был депутатом от Партии социалистов, он был назначен на должность посла в Москве в декабре 2020 года.

﻿

Дельта-штамм вынудила Twitter закрыть штаб-квартиру

29 июля, 18:00
45


Американская компания Twitter закрывает на время штаб-квартиру в Сан-Франциско и офисы в Нью-Йорке из-за распространения штамма коронавируса «дельта», сообщает издание Forbes со ссылкой на представителя социальной сети.

Как сообщает журнал, две недели назад Twitter разрешил своим сотрудникам выходить из режима дистанционной работы и приезжать в офисы.

По словам представителя Twitter, помимо закрытия штаб-квартиры и офисов, компания «приостанавливает открытие офисов».

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.