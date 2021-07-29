Молдова отозвала посла в России для консультаций

Посол Молдовы в России Владимир Головатюк был вызван в Кишинев для консультаций и оценки деятельности дипломатической миссии, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел республики.

«В соответствии с нормами закона Министерство иностранных дел отозвало в Кишинев посла Владимира Головатюка на неопределенный период для консультаций и оценки деятельности дипломатической миссии, а также аспектов, которые касаются его поведения», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МИД.

Ранее молдавские СМИ сообщили, что Головатюк был отозван, поскольку оказался вовлечен в скандал сексуального характера.

«До разъяснения всех обстоятельств этого дела мы воздерживаемся от комментирования информации, появившейся в национальной прессе, отмечая, что в министерстве продвигается нулевая толерантность к любого рода давлению», — подчеркнули в МИД.

Головатюк в прошлом был депутатом от Партии социалистов, он был назначен на должность посла в Москве в декабре 2020 года.