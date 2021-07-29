Минздрав Болгарии признал гибель десяти тысяч людей из-за ошибок в организации вакцинации

29 июля, 10:01
36

Ошибки, допущенные в Болгарии при организации прививочной кампании от коронавируса, привели к гибели около 10 тысяч человек. Это признал глава минздрава страны Стойчо Кацаров, передает ТАСС.

Министр объяснил, что граждане старше 60 лет и люди с тяжелыми заболеваниями не оказались в первой очереди на прививку. «Эти жизни могли бы быть спасены, ведь около 80 процентов умерших были пожилые граждане», — сказал он.

Также Кацаров указал на ошибку при заказе вакцин от COVID-19. По его словам, правительство заказало больше вакцины британско-шведской компании AstraZeneca в ущерб трем другим одобренным в ЕС препаратам. Однако из-за задержки поставок до конца февраля в стране удалось привить лишь около 200 тысяч человек из семи миллионов жителей.

﻿

В Минобороны опровергли дезинформацию армянской стороны

29 июля, 11:14
102


«Распространяемая армянской стороной информация о якобы нарушении режима прекращения огня нашей стороной, не соответствует действительности».

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«Сообщаем, что азербайджанская армия соблюдает режим прекращения огня на Кельбаджарском направлении государственной границы двух стран», — говорится в сообщении.