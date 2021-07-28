Милонов призвал забрать ядерный чемоданчик у Байдена и отдать его Путину

Мировое сообщество должно временно отстранить США от права распоряжаться ядерным оружием, сказал член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов.

«У них там такая нестабильная ситуация, они по уровню стабильности приближаются к Украине. Поэтому надо у него ядерный чемоданчик забрать и отдать Путину, пусть он пока у него хранится. Наши офицеры обеспечат сохранность ядерной кнопки американцев», — сказал депутат Госдумы, слова которого приводит «Газета.ру».

«Если [президент США Джозеф] Байден будет вводить санкции против нашей страны, это будет значить, что он впал в окончательный маразм и что это ядерное оружие США находится в руках маразматика. Будучи человеком в кризисе — политическом и моральном — он действительно может не контролировать какие-то свои действия, это может привести к глобальной катастрофе», — полагает Милонов.