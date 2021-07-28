Зеленский опубликовал обещанный ответ Путину о единстве русских и украинцев

Движение «Талибан» не получит признания со стороны мирового сообщества, если силой захватит власть в Афганистане, заявил в среду в ходе визита в Индию госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Талибы говорят, что стремятся получить признание на мировой арене, международную помощь для Афганистана. Возможно, они хотят и того, чтобы их лидеры могли свободно путешествовать по миру, чтобы отменили санкции и так далее. Так вот: захват власти силой, нарушение прав собственного народа — это неверный способ реализации этих целей», — заявил Блинкен, слова которого приводят западные и индийские СМИ.

Как сообщалось, Блинкен также заявил, что обеспокоен данными о военных успехах движения «Талибан» в Афганистане.

«Талибы захватывают новые территории… Поступают сообщения о совершаемых ими в Афганистане зверствах. Это вызывает сильное беспокойство. Такое положение вещей вызывает опасения в том, что касается дальнейших планов талибов в Афганистане», — цитируют Блинкена индийские СМИ.

Госсекретарь США заверил, что Вашингтон «активно работает на дипломатическом уровне над тем, чтобы стороны конфликта нашли решение для Афганистана».