Ликвидирован старший лейтенант армянской армии

28 июля, 13:04
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В ходе предпринятых азербайджанской армией контрмер в ответ на провокацию ВС Армении ликвидированы старший лейтенант Айк Геворкян, рядовые Корюн Арутюнян и Давид Кочарян.

Имена погибших военных опубликовано Министерство обороны Армении.

Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 28 июля. Подразделения вооруженных сил Армении с боевых позиций, расположенных на различных направлениях на территории Басаркечарского района 28 июля, начиная с примерно 00:50, в очередной раз подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии на территории Кельбаджарского района.

В сообщении Минобороны Азербайджана отмечается, что обстрел велся из стрелкового оружия и гранатометов. В результате обстрела ранены двое азербайджанских военнослужащих- Алиев Садиг и Имранлы Имран. Раненным была немедленно оказана первая медицинская помощь. Жизни военнослужащих ничего не угрожает.

По данным Минобороны, подразделения ВС Азербайджана, дислоцированные на этом направлении, принимают адекватные меры.

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Зеленский опубликовал обещанный ответ Путину о единстве русских и украинцев

28 июля, 15:00
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Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал обещанный ответ российскому коллеге Владимиру Путину на его статью о единстве русских и украинцев, сообщается в официальном Telegram-канале украинского лидера.

Зеленский записал видеопоздравление, приуроченное ко Дню крещения Руси. В нем он назвал Киевскую Русь матерью украинской истории, а 24 области Украины и Крым — ее родными детьми и наследниками. По его мнению, такая позиция не нуждается в каком-либо подтверждении. «Нам не нужно доказывать это историческими трактатами, работами, статьями. Потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что России не стоит претендовать на преемственность в отношении Киевской Руси. «Двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство. И пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров», — заявил глава государства.