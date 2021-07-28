Ликвидирован старший лейтенант армянской армии

В ходе предпринятых азербайджанской армией контрмер в ответ на провокацию ВС Армении ликвидированы старший лейтенант Айк Геворкян, рядовые Корюн Арутюнян и Давид Кочарян.

Имена погибших военных опубликовано Министерство обороны Армении.

Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 28 июля. Подразделения вооруженных сил Армении с боевых позиций, расположенных на различных направлениях на территории Басаркечарского района 28 июля, начиная с примерно 00:50, в очередной раз подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии на территории Кельбаджарского района.

В сообщении Минобороны Азербайджана отмечается, что обстрел велся из стрелкового оружия и гранатометов. В результате обстрела ранены двое азербайджанских военнослужащих- Алиев Садиг и Имранлы Имран. Раненным была немедленно оказана первая медицинская помощь. Жизни военнослужащих ничего не угрожает.

По данным Минобороны, подразделения ВС Азербайджана, дислоцированные на этом направлении, принимают адекватные меры.