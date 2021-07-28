«Отсель грозить хотели шведу»: как Россия проигрывает военно-морскую гонку

Турция и Украина развивают военно-техническое сотрудничество. Только за последнее время стало известно, что турецкие беспилотники «Байрактар» получат украинские двигатели — а «военно-двигательное» производство Украины, нынешний «Мотор-Сич», было законной гордостью еще советского ВПК. На очереди — постройка Турцией для Украины корвета класса Ada. Чётких новостных указаний на этот счёт пока что нет, но эксперты напоминают: Украина — это еще и военные верфи Николаева, те самые, без доступа к которым у РФ ну никак не получается довести до ума свой авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».

Но если верфи Николаева — это пока что предположение и не более, то вот сам факт изменения расклада сил в Чёрном море не в пользу РФ уже налицо. Тем более что речь идёт о долгосрочных трендах. Как и активная роль в этом процессе Турции — а она, напомним в который уже раз, контролирует «вход» и «выход» из Чёрного моря в Средиземное. И если до последнего времени в фокусе внимания находилась возможность «выхода», то теперь в центре внимания уже «вход» кораблей нечерноморских стран в Чёрное море. Так, совсем недавно МИД РФ устами Марии Захаровой обижался на западных партнеров, будто бы «обстановка в Чёрном море искусственно нагнетается», напоминал о Конвенции Монтрё и подчеркивал особую роль Турции в ее соблюдении, за чем вполне прозрачно читалось, на кого именно обижаются в первопрестольной за появление на учениях «Си Бриз» кораблей ВМС стран НАТО, и прежде всего Великобритании и США.

Затем «уровень предупреждений» возрос. 25 июля, в последнее воскресенье июля, Россия торжественно отметила свой День ВМФ. Где было все — и парады кораблей, и показательные бои морской пехоты, и выступление Владимира Путина с громким обещанием: «Сегодня у военно-морского флота России есть все необходимое для гарантированной защиты родной страны, наших национальных интересов. Мы способны обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если потребуется, неотвратимый удар». Причем прозвучали эти его слова в Санкт-Петербурге — «отсылка» к Петру I и пушкинскому «Отсель грозить мы будем шведу» получилась вполне прозрачной. Другой вопрос, что «шведы» уже другие — в своих исторических передачах, посвящённых Дню ВМФ, принадлежащий Минобороны РФ телеканал «Звезда» рассказывал в основном о русско-турецких битвах на море. И то, что МИД РФ накануне праздника озвучивал завуалированные предупреждения именно в адрес Анкары, уже не было похоже на случайное совпадение.

Но вот удалось ли «пригрозить шведу» — вопрос открытый. Санкт-Петербург — это, конечно, вторая столица, город, где Петру I удалось «в Европу прорубить окно, ногое твёрдой стать при море», но вот правило «Пушкин — это наше все» здесь работает не очень. Можно, конечно, соглашаться или спорить с известным российским военным хэкспертом Михаилом Ходаренком, по мнению которого, Санкт-Петербург вообще не очень подходит для устройства военно-морских парадов: в Неве и акватории Финского залива просто невозможно продемонстрировать большие корабли и подводные лодки, и что куда логичнее проводить «главный парад» в Североморске. Просто многие эксперты отметили: Владимир Путин опять не появился на праздновании Дня ВМФ в оккупированном украинском Крыму, точнее, в Севастополе — на главной базе Черноморского флота.

Да и с «неотвратимым ударом» не все так просто. И не только потому, что московский окрик не произвёл, похоже, ожидаемого впечатления на Турцию. РФ нарастила, конечно, свой военный кулак в оккупированном украинском Крыму, но вот появление в Чёрном море американских и британских эсминцев с их серьёзной огневой мощью коренным образом меняет расстановку сил. К тому же эксперты напоминают: в современном мире война, особенно на своей «холодной» стадии — это про ресурсы и технологии, а не воинские традиции и боевой дух. И вот тут уже расклад сил не в пользу России. В том числе и на таком чувствительном участке, как Арктика. Как раз накануне праздника военных моряков в СМИ просочилась любопытная информация: российские олигархи, в частности, Владимир Потанин («Норникель») и Леонид Михельсон («Новатэк») профинансируют строительство ледоколов для Севморпути. А с учетом того, что сроки поджимают, а свободных мощностей на российских верфях нет, заказ вполне может уйти на зарубежные верфи. То есть не сработал главный «северный» козырь России — мощный ледокольный флот. На развитие которого нет ни денег (приходится заставлять раскошеливаться олигархов), ни мощностей, ни технологий.

В общем, «отсель грозить хотели шведу», но бряцание языком слишком уж разошлось с реальной боевой мощью.

Нурани, обозреватель