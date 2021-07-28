«Отсель грозить хотели шведу»: как Россия проигрывает военно-морскую гонку

28 июля, 10:19
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Турция и Украина развивают военно-техническое сотрудничество. Только за последнее время стало известно, что турецкие беспилотники «Байрактар» получат украинские двигатели — а «военно-двигательное» производство Украины, нынешний «Мотор-Сич», было законной гордостью еще советского ВПК. На очереди — постройка Турцией для Украины корвета класса Ada. Чётких новостных указаний на этот счёт пока что нет, но эксперты напоминают: Украина — это еще и военные верфи Николаева, те самые, без доступа к которым у РФ ну никак не получается довести до ума свой авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».

Но если верфи Николаева — это пока что предположение и не более, то вот сам факт изменения расклада сил в Чёрном море не в пользу РФ уже налицо. Тем более что речь идёт о долгосрочных трендах. Как и активная роль в этом процессе Турции — а она, напомним в который уже раз, контролирует «вход» и «выход» из Чёрного моря в Средиземное. И если до последнего времени в фокусе внимания находилась возможность «выхода», то теперь в центре внимания уже «вход» кораблей нечерноморских стран в Чёрное море. Так, совсем недавно МИД РФ устами Марии Захаровой обижался на западных партнеров, будто бы «обстановка в Чёрном море искусственно нагнетается», напоминал о Конвенции Монтрё и подчеркивал особую роль Турции в ее соблюдении, за чем вполне прозрачно читалось, на кого именно обижаются в первопрестольной за появление на учениях «Си Бриз» кораблей ВМС стран НАТО, и прежде всего Великобритании и США.

Затем «уровень предупреждений» возрос. 25 июля, в последнее воскресенье июля, Россия торжественно отметила свой День ВМФ. Где было все — и парады кораблей, и показательные бои морской пехоты, и выступление Владимира Путина с громким обещанием: «Сегодня у военно-морского флота России есть все необходимое для гарантированной защиты родной страны, наших национальных интересов. Мы способны обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если потребуется, неотвратимый удар». Причем прозвучали эти его слова в Санкт-Петербурге — «отсылка» к Петру I и пушкинскому «Отсель грозить мы будем шведу» получилась вполне прозрачной. Другой вопрос, что «шведы» уже другие — в своих исторических передачах, посвящённых Дню ВМФ, принадлежащий Минобороны РФ телеканал «Звезда» рассказывал в основном о русско-турецких битвах на море. И то, что МИД РФ накануне праздника озвучивал завуалированные предупреждения именно в адрес Анкары, уже не было похоже на случайное совпадение.

Но вот удалось ли «пригрозить шведу» — вопрос открытый. Санкт-Петербург — это, конечно, вторая столица, город, где Петру I удалось «в Европу прорубить окно, ногое твёрдой стать при море», но вот правило «Пушкин — это наше все» здесь работает не очень. Можно, конечно, соглашаться или спорить с известным российским военным хэкспертом Михаилом Ходаренком, по мнению которого, Санкт-Петербург вообще не очень подходит для устройства военно-морских парадов: в Неве и акватории Финского залива просто невозможно продемонстрировать большие корабли и подводные лодки, и что куда логичнее проводить «главный парад» в Североморске. Просто многие эксперты отметили: Владимир Путин опять не появился на праздновании Дня ВМФ в оккупированном украинском Крыму, точнее, в Севастополе — на главной базе Черноморского флота.

Да и с «неотвратимым ударом» не все так просто. И не только потому, что московский окрик не произвёл, похоже, ожидаемого впечатления на Турцию. РФ нарастила, конечно, свой военный кулак в оккупированном украинском Крыму, но вот появление в Чёрном море американских и британских эсминцев с их серьёзной огневой мощью коренным образом меняет расстановку сил. К тому же эксперты напоминают: в современном мире война, особенно на своей «холодной» стадии — это про ресурсы и технологии, а не воинские традиции и боевой дух. И вот тут уже расклад сил не в пользу России. В том числе и на таком чувствительном участке, как Арктика. Как раз накануне праздника военных моряков в СМИ просочилась любопытная информация: российские олигархи, в частности, Владимир Потанин («Норникель») и Леонид Михельсон («Новатэк») профинансируют строительство ледоколов для Севморпути. А с учетом того, что сроки поджимают, а свободных мощностей на российских верфях нет, заказ вполне может уйти на зарубежные верфи. То есть не сработал главный «северный» козырь России — мощный ледокольный флот. На развитие которого нет ни денег (приходится заставлять раскошеливаться олигархов), ни мощностей, ни технологий.

В общем, «отсель грозить хотели шведу», но бряцание языком слишком уж разошлось с реальной боевой мощью.

Нурани, обозреватель 

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Обвиняемые в шпионаже армяне раскаялись на суде

28 июля, 12:16
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Продолжается судебный процесс по уголовному делу обвиняемых в шпионаже армян -Давтяна Давита Тиграни и Суджяна Геворга Рубеновича.

На процессе под председательством судьи Али Мамедова в Бакинском суде по тяжким преступлениям в качестве свидетеля дал показания Видади Оруджалиев.

Он сказал, что служил в N-ской воинской части: «11 ноября 2020 года мы несли службу в направлении Шуши. В это время мы увидели, что два человека наблюдают за нашими позициями в направлении Шуши. Мы их задержали, допросили. Узнали, что они являются гражданами Армении. Мы спросили их, что они здесь делают. Они не смогли ответить. Мы передали их соответствующим государственным структурам.

Свидетель отметил, что при задержании обвиняемых при них не было гуманитарной помощи: «От места, где их задержали, дороги в город Ханкенди нет».

Другой свидетель, который сегодня должен был дать показания, на процессе не участвовал. В связи с этим в суд поступила справка Министерства обороны. В справке было отмечено, что офицер — полковник-лейтенант Вугар Абдуллаев, который должен был дать показания в качестве свидетеля, не сможет в ближайшее время принять участие в суде, так как находится на службе по специальному заданию. Свидетель заявлял, что подтверждает показания, данные им следствию, и просил зачитать показания в суде.

Суд зачитал показания, данные В.Абдуллаевым следствию.

В своих показания следствию свидетель сообщил, что во время несения службы с сослуживцем Видади Оруджалиевым 11 ноября 2020 года они увидели, как два человек наблюдают за их позициями: «Мы приказали им остановиться, они не понимали нас. Расспросили их, некоторые отвечали на русском. Посмотрели их паспорта и поняли, что они являются гражданами Армении. Спросили их, чем они тут занимаются. Они не ответили. Задержали их, передали соответствующим госструктурам».

Затем на заседании были изучены документы.

Суджян Геворг Рубенович выразил раскаяние: «Просим прощения у всех, прошу простить меня».

Попросил прощения и другой обвиняемый – Давит Давтян: «Пусть Бог покарает меня за содеянное».

Судьи объявили о завершении судебного рассмотрения. Прокурора попросили зачитать обвинительный акт. В настоящее время прокурор зачитывает обвинение.