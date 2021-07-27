Коротченко: Памятники Нжде должны быть бульдозерами снесены до основания

В зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе существующие там памятники гитлеровскому коллаборанту Нжде, сооруженные армянскими националистами, должны быть бульдозерами снесены до основания, чтобы ни кирпича не осталось!

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.