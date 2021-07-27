В России требуют расследовать преступления армян против бойцов РККА

27 июля, 22:23
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Кстати, а что мешает российским правоохранительным структурам начать сегодня расследование по фактам массовой казни наших соотечественников, пленных бойцов РККА, которых по приказу националиста и военного преступника Гарегина Нжде сотнями сбрасывал живыми в пропасть?

Военные преступления не имеют срока давности, расследования по ним мог быть начаты по вновь открывшимся обстоятельствам.

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

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Гюндуз Мамедов уволился из украинской прокуратуры

27 июля, 23:32
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Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов в Twitter сообщил, что написал заявление об отставке с должности и увольнении из органов прокуратуры.

«Спасибо всем, кто был рядом в эти сложные последние шесть лет и делал невозможные вещи: на правовом фронте противодействовал вооруженной агрессии РФ и поверил в возможность развития ювенальной юстиции и реализовывал этот проект. Продолжение следует… Служу украинскому народу», – добавил Мамедов.