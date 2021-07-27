В России требуют расследовать преступления армян против бойцов РККА

Кстати, а что мешает российским правоохранительным структурам начать сегодня расследование по фактам массовой казни наших соотечественников, пленных бойцов РККА, которых по приказу националиста и военного преступника Гарегина Нжде сотнями сбрасывал живыми в пропасть?

Военные преступления не имеют срока давности, расследования по ним мог быть начаты по вновь открывшимся обстоятельствам.

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.