Армяне нашли в Суговушане труп еще одного своего солдата

Во время поисковых работ в Суговушане армяне нашли и эвакуировали тело еще одного армянского военнослужащего. Об этом пишет армянский интернет-портал news.am.

Его личность будет подтверждена лишь после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Так, с 13 ноября 2020 года по 27 июля 2021 года в результате поисковых работ, проведенных армянами на освобожденных Азербайджаном территориях Карабаха, в общей сложности было обнаружено 1616 останков армянских солдат.