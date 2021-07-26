В Украине раскрыли финансовую пирамиду

Служба безопасности Украины продолжает разоблачать масштабное мошенничество, которым занимаются организаторы финансовой пирамиды B2B Jewelry. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники СБУ задокументировали новые факты противоправной деятельности, провели новую серию обысков, а также прекратили работу части из магазинов сети. Четырем кураторам финансовой пирамиды сообщили о подозрении.

«Представителей B2B Jewelry подозревают в мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации средств, полученных преступным путем в особо крупных размерах», — говорится в сообщении спецслужбы.

На прошлой неделе СБУ провела 26 обысков по месту жительства руководства финансовой пирамиды и в магазинах B2B Jewelry. Они проведены на территории Киева, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черкасской областей.

В ходе проведения обысков изъяты документы, имеющие доказательное значение, ювелирные изделия, печати юридических лиц, мобильные телефоны и компьютерную технику, содержащие необходимую для следствия информацию, имущество, в том числе транспортные средства, добытые преступным путем.

Также СБУ прекратила работу магазинов B2B Jewelry, их помещения опечатаны, как это предусматривает УПК Украины.

Для одного из подозреваемых СБУ ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.