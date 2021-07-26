Сайт Навального заблокирован

В Лондоне появился бар, который готовит коктейли и для людей, для их собак.

Бар открылся в июне этого года. Туда можно прийти вместе с питомцем и провести вечер пятницы за алкогольными коктейлями (для людей) и коктейлями из овощных и фруктовых соков (для собак). Так, хвостатым посетителям можно заказать коктейль из морковного сока, яблочного или свекольного. Также можно заказать набор, в который войдут напитки и для собак, и для хозяев.

По словам владельца бара Джейми Свона, главная идея заведения в том, что собака может отдыхать со своим хозяином в любом месте. Также это поможет побороть тревогу из-за того, что с прекращением жесткого локдауна владельцы питомцев стали проводить с ними меньше времени.

«Когда у вас есть собака, вы и правда можете чувствовать себя плохо, когда оставляете питомца одного», — говорит Свон, которого цитирует Reuters.

Владелец заведения добавил, что особенно могут тревожиться те люди, кто завел собаку во время пандемии: ведь и питомец, и хозяин привыкли к тому, что они все время были рядом друг с другом.

Помимо коктейлей и вечернего отдыха, бар предлагает услугу по присмотру за псами днем, пока их владельцы на работе.

«Я больший поклонник коктейлей. Прихожу сюда в четверг и в пятницу. Очень приятно иметь возможность взять с собой своего пса и знать, что он тоже хорошо проведет время», — рассказал один из посетителей Дом Мур.