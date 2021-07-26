Шойгу отправится в Таджикистан

Министр обороны России Сергей Шойгу посетит Таджикистан. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.
Отмечается, что глава российской Минобороны посетит военные учения, которые пройдут с 5 по 10 августа на афгано-таджикистанской границе. Согласно информации агентства, перед визитом Шойгу, боеготовность военных объектов в республике проверил командующий войсками Центрального военного округа Российской Федерации Александр Лапин.
В Таджикистане продолжается усиление российской группировки войск, а также стягивание сил и средств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для совместных учений на полигоне «Харб-Майдон» в Хатлонской области республики.
В учениях со стороны России будут задействованы подразделения 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, включая горные мотострелковые, танковые, артиллерийские батальоны, группу спецназначения Центрального военного округа (ЦВО) России, войска радиационной, химической и биологической защиты и мобильные группы радиоэлектронной борьбы.
Маневры проводятся на фоне происходящего в Афганистане. В этой стране сейчас идет противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан» (организация запрещена в России), которые завладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода из страны военного контингента США. Американская администрация с 1 мая начала и до 11 сентября 2021 года обещает закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками.