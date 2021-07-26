Шойгу отправится в Таджикистан

26 июля, 23:28
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Министр обороны России Сергей Шойгу посетит Таджикистан. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.

Отмечается, что глава российской Минобороны посетит военные учения, которые пройдут с 5 по 10 августа на афгано-таджикистанской границе. Согласно информации агентства, перед визитом Шойгу, боеготовность военных объектов в республике проверил командующий войсками Центрального военного округа Российской Федерации Александр Лапин.

В Таджикистане продолжается усиление российской группировки войск, а также стягивание сил и средств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для совместных учений на полигоне «Харб-Майдон» в Хатлонской области республики.

В учениях со стороны России будут задействованы подразделения 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, включая горные мотострелковые, танковые, артиллерийские батальоны, группу спецназначения Центрального военного округа (ЦВО) России, войска радиационной, химической и биологической защиты и мобильные группы радиоэлектронной борьбы.

Маневры проводятся на фоне происходящего в Афганистане. В этой стране сейчас идет противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан» (организация запрещена в России), которые завладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода из страны военного контингента США. Американская администрация с 1 мая начала и до 11 сентября 2021 года обещает закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками.

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В лондонском баре обслуживают и собак

27 июля, 00:31
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В Лондоне появился бар, который готовит коктейли и для людей, для их собак.

Бар открылся в июне этого года. Туда можно прийти вместе с питомцем и провести вечер пятницы за алкогольными коктейлями (для людей) и коктейлями из овощных и фруктовых соков (для собак). Так, хвостатым посетителям можно заказать коктейль из морковного сока, яблочного или свекольного. Также можно заказать набор, в который войдут напитки и для собак, и для хозяев.

По словам владельца бара Джейми Свона, главная идея заведения в том, что собака может отдыхать со своим хозяином в любом месте. Также это поможет побороть тревогу из-за того, что с прекращением жесткого локдауна владельцы питомцев стали проводить с ними меньше времени.

«Когда у вас есть собака, вы и правда можете чувствовать себя плохо, когда оставляете питомца одного», — говорит Свон, которого цитирует Reuters.

Владелец заведения добавил, что особенно могут тревожиться те люди, кто завел собаку во время пандемии: ведь и питомец, и хозяин привыкли к тому, что они все время были рядом друг с другом.

Помимо коктейлей и вечернего отдыха, бар предлагает услугу по присмотру за псами днем, пока их владельцы на работе.

«Я больший поклонник коктейлей. Прихожу сюда в четверг и в пятницу. Очень приятно иметь возможность взять с собой своего пса и знать, что он тоже хорошо проведет время», — рассказал один из посетителей Дом Мур.