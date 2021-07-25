Белым домом рассматривается возможность введения новых санкций в отношении Беларуси.

В Госдепартаменте высказались по поводу намерения ввести новые ограничительные меры, которые должны будут затронуть нефтяной и калийный сектора экономики Беларуси. Однако, ни о каких конкретных сроках речи пока нет.

«Мы не собираемся анонсировать конкретные действия. Но я скажу, что вы можете рассчитывать на то, что США вместе с нашими партнёрами и союзниками продолжат привлекать к ответственности режим Лукашенко за его действия, в том числе путём введения санкций», — приводит «Лайф» со ссылкой на Wall Street Journal слова старшего должностного лица из администрации президента США Джо Байдена.

Minval.az