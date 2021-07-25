На границе Беларуси с Евросоюзом выезда ожидают около 1,9 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета республики.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска «Григоровщина» скопилось более 90 грузовиков, «Урбаны» — более 170.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска «Видзы» ожидают более 110 большегрузов, «Котловка» — 300, «Каменный Лог» — более 390, «Бенякони» — свыше 230, «Привалка» — более 320.

На польском направлении перед пунктом пропуска «Брузги» ожидает более 140, «Берестовица» — свыше 90, «Козловичи» — более 50.

Minval.az