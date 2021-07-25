Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что после запуска «Северного потока — 2» главной проблемой для Киева станет обеспечение энергетической безопасности. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина 24».

«Основная наша проблема — это фактически обеспечение энергетической безопасности Украины. Сейчас транзит нам гарантирует наличие ресурса на территории Украины, а также это гарантирует нам, как государству, и военную безопасность», — сказал он.

Также Макогон раскритиковал соглашение США и Германии по «Северному потоку— 2». По его словам, Украина не была «стороной этих переговоров» между странами.

Minval.az