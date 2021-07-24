Митинг протеста против планов словацких властей обеспечить преимущества в повседневной жизни прошедшим вакцинацию от коронавируса второй день продолжается перед зданием Национального совета (парламента) республики в Братиславе. Об этом сообщило Словацкое телевидение.

В субботу перед зданием парламента собрались несколько сот активистов, требующих от властей прекратить «дискриминацию» отказавшихся от вакцинации граждан. Примерно такое же количество находилось там в пятницу, когда часть участников акции протеста предприняли попытку прорваться в Национальный совет, где депутаты обсуждали возможность усилить заинтересованность словаков в получении прививок. Ранения получила женщина-полицейский. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

Minval.az