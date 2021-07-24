В Министерстве здравоохранения России назвали противопоказания к вакцинации «ЭпиВакКороной». Данные опубликованы в обновленных временных методических рекомендациях о вакцинации от COVID-19 взрослого населения, передает ТАСС.

Согласно рекомендациям, «ЭпиВакКорона» противопоказана тем, у кого диагностировали тяжелые формы аллергии, злокачественные опухоли и первичный иммунодефицит.

В обновленных рекомендациях ведомства также сказано, что вакцинация «Спутником V» рекомендована для всех онкопациентов, которые завершили противоопухолевое лечение. Кроме того, для перенесших острое инфекционное или неинфекционное заболевание также есть допустимые сроки вакцинации. В Минздраве сообщили, что в таком случае прививаться можно через две-четыре недели после выздоровления.

Ранее вирусолог Александр Хромых оценил защиту «ЭпиВакКороны» от мутаций коронавируса. По его словам, пептиды, которые отобраны для этой вакцины, по результатам предварительных испытаний кодируют консервативные области спайк-белка — это свидетельствует о том, что прививка вызывает иммунный ответ и может предотвратить заболевание разными вариантами COVID-19.

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