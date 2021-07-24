В Украине захотели производить разработанные в 1970-х годах истребители Су-27 и МиГ-29, сообщает «Украинский милитаристский портал» со ссылкой на специалистов Государственного научно-исследовательского института (НИИ) авиации страны.

Специалисты решили, что локализация производства возможна ввиду наличия в Украине двух авиаремонтных предприятий. В НИИ отметили, что предприятия смогут выполнять ремонт истребителей и осуществлять замену поврежденных элементов.

Изготовленные в стране истребители предложили оснастить двигателями, электроникой и вооружением, а также произведенными украинским военно-промышленным комплексом (ВПК).

Издание отмечает, что специалисты не приводят финансовые расчеты и информацию о том, где предполагается осуществлять изготовление новых планеров для истребителей. Также, по данным портала, НИИ не раскрывает вопрос с системами обнаружения, шасси, бортовым радиоэлектронным оборудованием и другими агрегатами указанных самолетов, которые на Украине не производились.

Minval.az