

«Газированные и другие сладкие напитки разлиты в пластиковую тару, в связи с чем приводят к возникновению многих хронических заболеваний».

Об этом сказала главный специалист отдела по снабжению и контролю над продовольствием Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Шумара Гараджаева.

По ее словам, употребление газированных напитков не рекомендуется, передает «Репорт».

«Лучше всего пить воду. Если хотите придать воде вкус можете добавить в нее кусочки фруктов или овощей. Летом нужно стараться не пользоваться майонезом и другими скоропортящимися продуктами. Рекомендуется пользоваться маслами холодного отжима. Так можно избежать отравления».

Представитель TƏBİB также посоветовала населению в жаркие летние дни избегать жирной пищи.

«Летом достаточно поесть одно мороженое. Сладкоежки также могут отдавать предпочтение молочным сладостям».

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