Житель индийского штата Раджастан спит 300 дней в году из-за редкого заболевания. Об этом сообщает издание India Today.

23 года назад у мужчины по имени Пуркхарам (Purkharam), которому сейчас 42 года, диагностировали редкое хроническое неврологическое расстройство — гиперсомнию. Это заболевание оказало серьезное влияние на жизнь индийца. Когда Пуркхарам засыпает, его трудно разбудить.

«Сначала он спал от пяти до семи дней подряд. Нас это беспокоило, и мы обратились за медицинской помощью. Оказалось, что это заболевание неизлечимо. Постепенно его состояние ухудшилось, и периоды сна увеличились до 20-25 дней в месяц», — рассказали родственники мужчины.

Из-за гиперсомнии Пуркхарам может управлять принадлежащим ему магазином всего пять дней в месяц. Иногда он засыпает даже на работе. Пуркхарам рассказал, что когда после 25-дневного сна открывает магазин, он находит перед входом стопки газет. Считая их, индиец узнает, сколько дней он проспал. Родственникам приходится мыть и кормить его.

Несмотря на то что мужчина принимает лекарства, он постоянно чувствует себя уставшим и не способен к производительному труду. Кроме того, он страдает от сильных головных болей.

Хотя заболевание это неизлечимо, его жена Личми Деви (Lichmi Devi) и мать Канвари Деви (Kanvari Devi) надеются, что вскоре он выздоровеет и вернется к нормальной жизни.

Minval.az