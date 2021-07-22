Идея написать российскому президенту Владимиру Путину принадлежала самому десятилетнему австрийцу Маттиасу Брандштеттеру, ответа на письмо никто не ожидал. Об этом заявила мать мальчика Сюзанна Брандштеттер.

«Скажу вам честно, это письмо — точно не наша инициатива. <…> Мы действительно много говорим о политике дома, в том числе о России», — рассказала Брандштеттер, которую цитирует РИА Новости.

Сама Сюзанна родом из Словакии, а ее муж — австриец. По словам матери, ее сына всегда интересовала Россия, которая культурно очень близка Словакии. Семья даже планировала отправиться туда на отдых.

«В какой-то момент он подошел ко мне и сказал: «Мама, я должен написать письмо Путину». Мы ему сказали, что у президента, конечно, есть другие заботы. В общем, мы сказали: «Хорошо, давай попробуем, пиши, что ты думаешь, что хочешь сказать», — сказала собеседница агентства. Она отметила, что весь текст Маттиас Брандштеттер написал сам.

«Мы и подумать не могли, что нам ответят. Просто сказали сыну: «Давай ты попробуешь, и посмотрим», — добавила Брандштеттер.

В своем письме Маттиас Брандштеттер попросил российского президента «не терять веру в Европу». «В Европе много людей, которые по-доброму настроены к России и хотели бы более тесного партнерства с ней», — написал мальчик.

В ответ посольство России в Вене подарило Маттиасу портрет Путина с его автографом, а также книжки об истории и культуре России. При этом, по словам пресс-секретаря российского президента, в Кремле пока не ознакомились с содержанием письма.

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