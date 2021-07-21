

Как минимум половина найденных вирусов вернулись к жизни после того, как лед оттаял. Открытие оказалось важным, поскольку в Тибете ежегодно тают ледники, а значит, древние вирусы со временем выходят на поверхность.

Образцы четырех известных науке вирусов, найденных учеными, относятся к бактериофагам. Они заражают бактерии и, предположительно, зародились в почве или растениях.

У остальных же вирусов нет общего универсального гена, поэтому для идентификации необходимо сравнить наборы их генов с уже изученными геномами 2304 вирусов. Для этого ученые изобрели сверхчистый метод стерилизации, который не дает современным микробам заразить полученные образцы льда.

«Это вирусы, которые могут процветать в экстремальных условиях, у них есть сигнатуры генов, которые помогают им заражать клетки в очень холодных условиях», — рассказал участник исследования, профессор микробиологии Мэтью Салливан. Ученый надеется, что новый сверхчистый метод стерилизации поможет найти генетические последовательности и в «других экстремальных ледовых обстановках, например на Марсе, Луне или ближе к нам — в пустыне Атакама».

Ледники содержат информацию об окружающей среде — они сохраняют частицы пыли и газов, которые со временем наслаиваются друг на друга. Благодаря этому можно получить данные о древнем климате, составе атмосферы, эволюции вирусов и биологических видах, существовавших в природе.

Minval.az