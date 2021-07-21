

Экс-президент Армении Роберт Кочарян обвинил и.о. премьер-министра Никола Пашиняна в использовании технологии «спланированного поражения» ради подписания мира с Азербайджаном.

Об этом сообщает «Спутник — Армения».

«То есть, создается ситуация, когда подписание документа будет воспринято не как предательство, а как спасение. Это технология спланированного поражения. Мое впечатление, что мы сейчас именно в таком процессе», — сказал Кочарян в интервью армянским телеканалам «Еркир медиа», 5TV и H2.

Экс-президент Армении допустил, что готовится соглашение о мире с Баку, которое не может быть подписано без признания Ереваном территориальной целостности Азербайджана.

Minval.az