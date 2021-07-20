Жировые наросты на пальцах ног могут указывать на повышенный уровень содержания холестерина в крови. Об этом написала британская газета Daily Express со ссылкой на медицинскую клинику Vascular Health Clinics.

Накопление вредных веществ в крови, как правило, протекает бессимптомно, отмечается в материале. Однако иногда признаки заболевания могут проявляться на поверхности кожи.

«Жировые образования могут вырасти на пальцах ног, но также они возникают на ахилловом сухожилии», — объяснили специалисты.

Уточняется, что жировые шишки могут достигать семи сантиметров.

Высокий уровень холестерина повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, закупоривая артерии. В зависимости от того, в какой части тела это происходит, это может спровоцировать инсульт или сердечный приступ.

Активный образ жизни и диета с высоким содержанием ненасыщенных жиров способствуют снижению уровня холестерина в крови, заключили врачи.

Minval.az